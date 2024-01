Erfurt. Garry Dittmann aus Kerspleben ist Thüringens größtes Enduro-Talent. Warum 2023 ein Jahr zum Vergessen war und er für 2024 dennoch ehrgeizige Ziele hat.

Schmutzig geht es bei Garry Dittmann eigentlich immer zu. Wenn der 20-Jährige mal nicht auf seiner Enduro-Maschine sitzt und sie über schlammige Waldwege manövriert, dreht er als Schornsteinfeger im Betrieb des Vaters seine Runden. So wie auch an diesem zweiten Freitag im Januar, als er sich Zeit für ein Telefonat nimmt. Man merkt, dass es ihn noch beschäftigt, wenn er über die letzte Saison redet, seine zweite in der Juniorenklasse der deutschen Meisterschaft nach seinem tollen Triumph im kleiner motorisierten deutschen B-Championat 2021, mit dem er sich so richtig einen Namen gemacht hatte.