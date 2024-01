Erfurt. Wie vor einem Monat behalten die TecArt Black Dragons Erfurt gegen den Tabellenzweiten Moskitos Essen mit 3:2 die Oberhand und festigen Platz vier in der Eishockey-Oberliga Nord.

Wie vor einem Monat haben die TecArt Black Dragons Erfurt das Duell der Überraschungsteams der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Moskitos Essen mit 3:2 gewonnen. Da Verfolger Halle überraschend gegen den Letzten Herford verlor und Leipzig das Spiel gegen Hamm noch drehte, wurde es aus Erfurter Sicht bezüglich ihrer Verfolger ein perfekter Freitag. Mit nun fünf Punkten vor Halle festigten sie Platz vier.

Es entwickelte sich ein aus Erfurter Sicht typisches Spiel. Der Gegner aus Essen war technisch besser und hatte die Mehrzahl der Chancen, aber die Drachen agierten wie schon die ganze Saison defensiv enorm diszipliniert und engagiert und im Angriff sehr effizient. Nach Reeds erster großer Chance (5.) musste Kessler auf der Gegenseite stark parieren (7.), ehe Erfurts neuer Finne Haarala einen Querpass zum 1:0 über die Linie drückte (11.). In der Folge hatte Essen mehr vom Spiel, doch Kessler und eine aufmerksame Verteidigung wahrten den Erfurter Vorsprung bis zur ersten Drittelpause.

Mit Glück und Geschick den Vorsprung verteidigt

Ein Riesenfehler von Essens Goalie Kucis, der die Scheibe unbedrängt den Erfurtern in den Schläger spielte, ermöglichte Pauker das 2:0 (23.). Die Unordnung der Gäste nutzen die Drachen zu einer Drangphase, in der Haarala erst den Pfosten traf, ehe Eichstadts abgefälschter Distanzschuss zum 3:0 einschlug (27.). Danach ging es hin und her, wobei sich der Tabellenzweite Ende des zweiten Drittels wieder ein Übergewicht erspielte und schließlich durch Saccomani auch zum Anschluss kam (31.). Erfurt konnte sich nun kaum noch Entlastung verschaffen, verteidigte das 3:1 aber mit Glück und Geschick bis zur zweiten Pause.

Zu Beginn des letzten Drittels stoppte das widerspenstige Erfurter Tor zunächst einmal den Sturmlauf der Gäste. Binnen einer Minute sprang es gleich dreimal aus der Verankerung. Danach gab es gleich das nächste Powerplay für die Gäste nach Denners ungeschickter Aktion. Aber auch diesmal verhinderten die Drachen in Unterzahl ein Gegentor. Als Saccomani aber mit schönem Schrägschuss ins kurze Eck das 2:3 aus Essener Sicht gelang (52.), hieß es knapp neun Minuten Zittern. Aber das 3:2 hatte bis zum Schluss Bestand – ein großer Schritt in Richtung Playoffs.