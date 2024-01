Quakenbrück. Die Jenaer Medipolis-Basketballer haben die Nerven behalten. In einem packenden Schlussviertel gelang ein hauchdünner Sieg bei den Artland Dragons in Quakenbrück.

Jenas Medipolis-Basketballer haben die Halbserie der Pro A mit einem 90:89 (36:45) bei den Artland Dragons abgeschlossen. Der Thüringer Zweitligist gehen damit als Tabellenführer in die zweite Hälfte der Hauptrunde.

Nach dem guten 6:2-Start für die Gäste, zog der Drittletzte der Tabelle plötzlich die Zügel an. Das Team des ehemaligen Jenaer Kapitäns Brandon Thomas lag nach ein paar Minuten 9:8 und am Ende des Viertels sogar mit vier Punkten 23:19 vorn. Medipolis-Coach Björn Harmsen hatte früh das erste Timeout nehmen müssen und kochte an der Linie bereits über. Wenigstens reduzierten die Jenaer danach den Rückstand auf 36:45 zur Halbzeit.

Jena holt nach dem Wechsel 10-Punkte-Rückstand auf

Nach dem Wechsel drehte Jena endlich auf. Doch das 41:46 erwies sich als Strohfeuer. Thomas glänzte mit drei Dreiern zum 58:47. Nach Ende des dritten Viertels lagen die Thüringer immer noch 61:69 hinten. Doch dann bekam der Favorit noch die zweite Luft. Fünf Minuten vor Schluss war Medipolis an den Drachen mit 75:74 dran. Am Ende entschied 3,7 Sekunden vor Schluss der Dreier Lorenz Banks zum 90:89.