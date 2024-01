St. Moritz. Bob-Pilotin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen führt nach Platz eins und zwei in St. Moritz den Gesamtweltcup an. Das sagte die Wahl-Oberhoferin nach ihren starken Auftritten in der Schweiz.

Lisa Buckwitz ist schon fast in WM-Form. Die Potsdamerin, die für den BRC Thüringen den Bob steuert, schaffte beim Weltcup in St. Moritz ihren nächsten Sieg. Beim Erfolg im Monobob überholte die Potsdamerin die Olympiasiegerin Laura Nolte im zweiten Durchgang noch. Im Zweier drehte Nolte auf der einzigen Naturbahn der Welt dann den Spieß um und entriss Buckwitz den möglichen fünften Triumph in Serie ganz knapp.

„Tatsächlich habe ich nicht daran geglaubt, dass ich hier einen Weltcupsieg hole“, sagte Buckwitz, die jetzt sogar den Gesamtweltcup anführt. Nach der anstrengenden Pause über den Jahreswechsel sei sie noch nicht bei 100 Prozent. „Ich habe sehr viel trainiert, deshalb bin ich noch in einem kleinen Loch“, so die 29-Jährige, die trotzdem Startbestzeiten schiebt. Über die Zweier-Premiere mit Lauryn Siebert sagte die Olympiasiegerin als Anschieber von Mariama Jamanka 2018: „Wir sind gut gestartet, aber im zweiten Lauf bin ich schlecht gefahren, da habe ich es weggeschmissen.“

Die Wiesbadenerin Kim Kalicki, die im Vorjahr auf der Natureisbahn im Schweizer Engadin den WM-Titel holte, verletzte sich, nachdem sie mit Leonie Fiebig im ersten Durchgang noch Startbestzeit geschoben hatte. Die Muskelverletzung im Beuger muss nun im MRT abgeklärt werden. Die Heim-WM in Winterberg beginnt am 24. Februar.

Bei den Männern feierte erneut Johannes Lochner – mit dem Oberhofer Eric Bruckert im Vierer – wieder einen Doppelsieg gegen Francesco Friedrich, der auf die Topform bei der WM in Winterberg hofft.

Ammour noch mit „kleiner Sturz-Blockade“ im Horseshoe

Adam Ammour vom BRC Thüringen landete im Zweier mit Benedikt Hertel auf Rang sechs. „Wir haben im Horseshoe ein Menge Zeit liegen lassen. Vielleicht ist das eine kleine Blockade aus dem letztem Jahr, weil wir da rausgekippt sind“, sagte der erst 22 Jahre alte Wahl-Oberhofer, der bei seiner Premieren-WM mit Anschieber Hertel schwer gestürzt war. Im großen Schlitten war Ammour als Neunter mit Start und Fahrt nicht zufrieden