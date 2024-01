Gera. Andreas Bielau, Ehrengast beim Geraer Oldie-Hallenturnier und Matthias Kaiser erzählen, was sie in Jena gemeinsam erlebt haben

Als sich Andreas Bielau anschickte, Stammspieler beim FC Carl Zeiss zu werden, die Jenaer den AS Rom aus dem Europapokal kickten, da saß Matthias Kaiser in der Kaserne vorm Fernseher. Der Geraer hatte seinen Einberufungsbefehl erhalten, musste seine Zeit bei der Elf von Trainer Hans Meyer unterbrechen, spielte als Soldat in Teltow Fußball. „Da war ich nicht ganz raus“, sagt er mit einem Schmunzeln. Nach dem international erfolgreichsten Jenaer Jahr, der Klub schaffte 1981 den Einzug ins Europapokal-Finale, verlor in Düsseldorf 1:2 gegen Dynamo Tiflis, schnürte Matthias Kaiser wieder seine Fußballschuhe unter den Kernbergen.

EC-Spiele der Jenaer in der Kaserne verfolgt

Nach dem Abstieg der BSG Wismut Gera aus der DDR-Oberliga nach der Saison 1977/78 wechselte der Sohn von DDR-Nationalspieler Manfred Kaiser nach Jena. Die Frage ist hypothetisch und er weiß sie auch nicht zu beantworten. Wäre er nach Jena gegangen, wenn die Wismut-Elf die Klasse gehalten hätte? Doch Jena bot die Chance, mit Nationalspielern Tag für Tag zu trainieren, besser zu werden, international zu spielen. Vom ersten Tag an verstand er sich mit Andreas Bielau bestens, es wurde eine bis heute andauernde Freundschaft draus. „Andreas kam von Sachsenring Zwickau nach Jena, ich von Wismut Gera – wir waren die beiden BSG-Fußballer in der Mannschaft“, sagt Matthias „Manni“ Kaiser und lacht.

Mit Andreas Bielau auf Anhieb verstanden

Doch der Geraer hatte es schwer, sich durchzusetzen, erinnert sich noch heute an manch Standpauke, die er von Trainer Hans Meyer zu hören bekam. International am Ball war er mit den Jenaern im Herbst 1982 im Uefa-Pokal zweimal gegen Girondins Bordeaux. Nach dem fast sensationellen 3:1 im Ernst-Abbe-Stadion setzte es ein 0:5 in Frankreich. „Ich habe gegen Giresse gespielt, schnell, dribbelstark, den Ball ganz eng am Fuß“, erinnert er sich. Als es mit dem FCC zum Lierse SK ging, teilte er mit Lutz Lindemann, beim Geraer Oldie-Turnier am Freitagabend wieder einer der Moderatoren, das Zimmer. Der Nationalspieler meinte nur: „Kleiner, mach keinen Scheiß.“ Hatte Matthias Kaiser nicht vor. Gera war seine Heimat, aber sein Bruder stellte einen Ausreiseantrag. Offiziell sei es nie als Begründung angeführt worden, doch der heute 68-Jährige wurde nach Berlin zitiert und ihm wurde mitgeteilt, dass seine leistungssportliche Laufbahn zu Ende sei. Angebote hatte er von Wismut Aue und Motor Suhl auf dem Tisch liegen, doch es wurde Wismut Gera. Nach der Wende arbeitete er als Versicherungsfachmann im Außendienst, war der Fels in der Brandung, führte bis 2012 die Traditionsmannschaft und ist bei der heutigen BSG Wismut im Vorstand für die Traditionspflege zuständig.

Bielaus Spitzname Max kennen nur die Jenaer

Andreas Bielau als Ehrengast des Geraer Oldie-Turniers © Jens Lohse

Spaßeshalber rief er in der Panndorfhalle nach Max – Andreas Bielau reagiert. In Jena verpasste man ihm den Spitznamen „Max“, mit Andreas Krause hatte es einen weiteren Spieler gleichen Vornamens gegeben. „Als Zwickauer hatte ich im Sachsenring-Werk Karosseriebauer gelernt, war der Max Schlosser und dann der Max“, erinnert er sich. Sein klappriger Skoda, an dem es immer was zu schrauben gab, verfestigte den Spitznamen, den nur die Jenaer kennen. Andreas Bielau hatte die Einladung der Geraer zum Oldie-Turnier gern angenommen, „ein gut gemachtes Turnier, tolle Stimmung“, sagt er und erzählt auf dem Parkett ins Mikrofon von seinen Jenaer Jahren. Am 1. Oktober 1980 war es, als die Jenaer den AS Rom (Hinspiel 0:3) aus dem Europapokal schossen. In Jena war Bielau eingewechselt worden, kam, sah und traf, einmal, zweimal. Jena zog in die nächste Runde und bis ins EC-Pokalfinale. „Nach dem 4:0 über die Römer haben wir mit einer Flasche Bier in der Hand gefeiert - ohne Zicke, Zacke und Gebrüll. So war das damals.“ Das entspricht Bielaus Naturell. Bodenständig, heimatverbunden.

Tor im Estadio Santiago Bernabéu ragt heraus

Zum mit Nationalspielern gespickten FC Carl Zeiss traute er sich erst im zweiten Anlauf. Nach dem Ende seiner Armeezeit war er von den Jenaern gefragt worden, hatte sich das noch nicht zugetraut. Also wechselte der damals 22-jährige Mittelstürmer mit Beginn der Saison 1980/81 nach Jena. „Ich wollte mich fußballerisch weiterentwickeln. Dass ich zunächst nur Einwechsler war, das hatte ich einkalkuliert.“ Mit seinen beiden Toren gegen die Römer schoss er sich in die Stammelf. Bielau war immer für Tore gut, doch eins ragt heraus. Beim 2:3 der Jenaer gegen Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu im Oktober 1981 schoss er die Zeiss-Elf in Führung. Und wie: „Ich bin an Libero Uli Stielike vorbei und hab‘ gesehen, dass der Torwart etwas zu weit draußen steht und hab‘ abgezogen, über ihn drüber unter die Latte. Mein schönster Treffer.“ Das Rückspiel endete 0:0 und die Jenaer waren raus, hatten einem Weltclub die Stirn geboten. Matthias Kaiser und Andreas Bielau wohnen wieder in ihren Heimatstädten, sind Freunde geblieben, werden ihre Zeit beim FC Carl Zeiss nicht vergessen.