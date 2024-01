Dirk Pille über Aufwind für Thüringer Leichtathletik-Meetings

Weltklasse in Thüringen, das war auch in der Leichtathletik über Jahrzehnte ein Markenzeichen von Sportveranstaltungen im Freistaat. Jetzt kehren die Stars zurück, weil die ältere und jüngere Generation bei der Ausrichtung gemeinsam anpacken.

Hochsprung mit Musik in Arnstadt mit dem kürzlich verstorbenen Hubertus Triebel war ebenso legendär wie der Weitsprung der Weltklasse der Krause-Familie in Bad Langensalza. In Jena gab es den Olympischen Tag mit dem Fabel-Weltrekord von Speerwerfer Jan Zelezny, der mit 98,48 Meter seit 1996 steht.

Inzwischen kehren einige Meetings nach Pausen zurück. In Erfurt lockt das Indoor die Fans wie zu alten Zeiten. Thomas Gentzel und Julian Reus überstanden die Corona-Zeit mit Top-Leichtathletik per Internet. Olympiasiegerin Malaika Mihambo war zuletzt Stammgast. In Nordhausen reaktivierte Werner Hütcher mit Sohn Ron sein Kugelstoß-Meeting. Mit einem erlesenen Feld wird sich das Spektakel wohl wieder als bestes Kugelstoß-Indoor der Welt etablieren.

Auch der frisch renovierte Sondershäuser Göldner möchte im September nach längerer Pause wieder Olympia-Asse aus Paris begrüßen. In Nordthüringen arbeiten Organisatoren und Sponsoren dabei sogar eng zusammen. Auch Thomas Röhler will mit seinem Speerwurf-Meeting weitermachen und der Thüringer Leichtathletik-Verband plant für 2025 ein großes Sportfest im Steigerwaldstadion. Endlich wird das Publikum in Thüringen mit Weltklasse wieder verwöhnt.