Erfurt. Auf Paula Albrecht und Finn Sonnekalb wartet ihre erste große Reise. Die ist für die Erfurter Eisschnellläufer nicht nur wegen der Entfernung eine besondere. In Fernost lockt ein einmaliges Erlebnis im Zeichen der Ringe. Vielleicht der Auftakt für weit mehr.

Der Wecker wird zeitig klingeln. Noch in der Nacht. Gegen drei heißt es für Finn Sonnekalb aufzustehen. So früh wie selten in seinem jungen Leben. Nicht, dass für den 16-Jährigen in den dunklen Morgenstunden sonderlich viel zu erledigen wäre. Großes aber hat der Eisschnellläufer vor – und ist damit nicht allein.