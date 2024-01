Axel Lukacsek über den schmalen Grat, den Deutschlands Handballer in der EM-Hauptrunde beschreiten. Und schon bald wartet das nächste wichte Turnier.

Hauptrunde? Klingt nach Rechenspielen. Es lässt vermuten, eine Niederlage in vier Partien ausbügeln zu können. Aber für die deutschen Handballer gibt es bei der Heim-EM nur noch Endspiele – schon vor der erträumten Halbfinal-Teilnahme. Bereits eine Pleite gegen Island könnte am Donnerstag alle Chancen drastisch minimieren.

Null Punkte nimmt man in die Hauptrunde mit. Jene Statistik verdeutlicht die Brisanz, die nun in jedem Auftritt steckt. Es müssen – egal wie – Erfolge her, damit der Traum vom Wintermärchen am Leben erhalten wird.

Island, Österreich, Ungarn und Kroatien müssen in der Hauptrunde aber erstmal bezwungen werden. Ein paar individuelle Fehler in Drucksituationen zu viel können schon den Ausschlag geben. Das hat die Schlussphase im Duell mit Titelanwärter Frankreich schmerzvoll vor Augen geführt.

Aber selbst, wenn die deutsche Mannschaft frühzeitig aus dem Rennen wäre, würden die restlichen Spiele nicht an Bedeutung verlieren. Denn die junge Truppe muss weiter Selbstvertrauen tanken. Schließlich steht schon im März das Olympia-Qualifikationsturnier an. Das Ticket für Paris zu lösen, ist mindestens genauso wichtig wie eine erfolgreiche EM.

Vielleicht ist der Umzug an den Spielort nach Köln ja ein gutes Omen für die Hauptrunde. In der Arena dort haben die deutschen Handballer nämlich noch nie ein Turnierspiel verloren.