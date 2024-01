Oberhof. Die Organisatoren des Skilanglauf-Weltcups in Oberhof geben grünes Licht für die Wettkämpfe. Trotzdem ist noch nicht alles geklärt.

Die Organisatoren des Skilanglauf-Weltcups in Oberhof geben grünes Licht. Von Freitag bis Sonntag können die Athletinnen und Athleten in der Arena am Rennsteig wieder um den Sieg kämpfen. „Die letzten Arbeiten laufen“, sagt Chef des Organisationskomitees, Bernd Wernicke. „Unser Organisatoren-Netzwerk arbeitet Hand in Hand, um beste Bedingungen für die Athletinnen und Athleten und ihre Teams zu schaffen und den Langlauf-Fans ein tolles Live-Erlebnis zu bieten.“

Inzwischen liegt in Oberhof eine dicke Schicht Schnee. Bei den Wettkämpfen des Biathlon-Weltcups vor zwei Wochen war die Arena am Rennsteig von dem weißen Anblick zeitweise weit entfernt. Das Organisatoren-Team hatte mit äußerst schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Viel Regen und Temperaturen über dem Gefrierpunkt sorgten für verschmutze Strecken. Der Kälteeinbruch unmittelbar nach Ende der Biathlon-Wettkämpfe hat dafür gesorgt, dass der Untergrund ordentlich frieren und so als Unterbau für die Langlauf-Strecken dienen konnte. „Wir sind im Soll. Dank des Kälteeinbruchs unmittelbar nach dem Ende des Biathlon-Weltcups konnten wir genügend Schnee produzieren“, sagt Heiko Krause, technischer Leiter des Thüringer Wintersportzentrums.

Unwetterwarnung für Oberhof macht enge Absprachen nötig

Am Montag wurde die Strecke in der Arena am Rennsteig aufgefahren. Danach wurde der Stadionaufbau für die Skilanglauf-Wettkämpfe weiter vorangetrieben. Sponsoren fanden für ihre Werbung einen Platz und auch die Fernsehkameras wurden entlang der Strecke aufgebaut. „Es wird so viel Infrastruktur vom Biathlon wie möglich genutzt“, so Krause.

Der angekündigte Schneefall sei grundsätzlich kein Problem. Dennoch muss um die Arena am Rennsteig viel geräumt werden, der Aufwand sei „sportlich“. Auch die Arena selbst müsse freigeschaufelt werden. Am Donnerstag ist das erste Training für die Mannschaften geplant. Nach aktuellem Stand gebe es keine Einschränkungen an den Strecken. Dennoch wurden die angesetzten Trainingszeiten aufgrund der Unwetterwarnungen für Oberhof am Vormittag um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Für weitere Entwicklungen stehen die Organisatoren in enger Absprache mit der FIS, dem Internationalen Ski-Verband.