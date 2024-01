Oberhof. Beim Weltcup der Skilangläufer in Oberhof sind am Wochenende vier Thüringer Teilnehmer dabei. Eine Starterin spricht sogar von der Erfüllung eines Traumes.

Olympiasiegerin Victoria Carl (28) vom SC Motor Zella-Mehlis war schon beim Weltcup im Dezember 2013 dabei, für Lisa Lohmann geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Der Heim-Weltcup ist auf jeden Fall das Highlight der Saison für mich. Ich habe mir schon immer gewünscht, hier irgendwann ein internationales Rennen laufen zu können. Ich mag die Strecken sehr gerne, und vor heimischem Publikum wird das sicher richtig cool“, sagte die 23 Jahre alte Langläuferin vom WSV Oberhof.

Katherine Sauerbrey (26) vom SC Steinbach-Hallenberg und Jan Friedrich Doerks (23) vom SWV Goldauter-Heidersbach komplettieren das Thüringer Quartett bei der Rückkehr des Skilanglauf-Weltcups nach Oberhof. Helen Hoffmann (21/WSV Oberhof), die zuletzt im Dezember in Trondheim einen Weltcup bestritt, wurde dagegen nicht nominiert. Sie startet zeitgleich beim Continentalcup in Polen.

Während für Sauerbrey nach Rang zwei mit dem deutschen Quartett bei Olympia 2022 in Peking das Staffelrennen am Sonntag der Höhepunkt sein wird, freut sich Lohmann vor allem auf den 20-km-Massenstart am Samstag: „Die Anspannung ist auf jeden Fall groß, aber ich freue mich sehr auf die Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden an der Strecke.“

