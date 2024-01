Oberhof. Zum ersten Mal in der Geschichte des Skilanglaufs finden Nachwuchsrennen während des Weltcups in Oberhof statt. Auf die jungen Talente kommt damit einiges zu.

Premiere beim Weltcup in Oberhof: Erstmals in der Geschichte des Skilanglaufs findet eine Serie von nationalen Nachwuchsrennen gemeinsam mit einem Weltcup statt. Unter den Augen der Profis werden etwa 220 Athletinnen und Athleten der Altersklasse U14/15 im Rahmen des DSV-Schülercups am Weltcup-Wochenende zwei Rennen in der Arena am Rennsteig austragen. „Das ist eine klare Aufwertung der nationalen Wettkampfserie und damit unserer jüngsten Talente“, sagt Bernd Raupach, Nachwuchs-Cheftrainer im Deutschen Skiverband (DSV).