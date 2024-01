Axel Lukacsek über das Weltcup-Comeback der Langläufer im Thüringer Wald.

Die Biathleten sind längst Stammgast hier, die Rodler sowieso. Nun sind auch die Skilangläufer mit dem Weltcup nach Oberhof zurückgekehrt. So wie der Winter. Denn zum Comeback nach mehr als zehn Jahren präsentiert sich die Arena am Rennsteig – im Gegensatz zum Spektakel bei den Skijägern vor wenigen Tagen – tief verschneit.

Innerhalb von nur sechs Wochen richtet der kleine Ort am Rennsteig damit Weltcups wie am Fließband aus. Nur wenige Standorte in der Welt des Wintersports sind dazu in der Lage. In diesem Licht wird deutlich, was Oberhof, die ganze Region und die Vereine alles leisten. Es ist ein Kraftakt, auch wenn sich die Rodler kaum Gedanken um Wetterkapriolen machen müssen und die Skilangläufer gerade ihr Wintermärchen serviert bekommen.

In den vergangenen Jahren wurden hier Millionen investiert. Da steht es Oberhof gut zu Gesicht, nicht allein die Skijäger als Aushängeschild präsentieren zu können. Unter diesen Umständen ist es folgerichtig, dass nun auch wieder die weltbesten Langläufer am Rennsteig gastieren und zu großen Teilen die Infrastruktur des Biathlon-Weltcups genutzt wird.

Dass der Skiverband erstmals auch den Nachwuchs mit seinem Schülercup ins Programm der Arrivierten integriert, ist ein cleverer Schritt. Er sendet das klare Signal aus, welch Potenzial man sieht. Für den Skilanglauf – und für Oberhof.

Mehr zum Thema