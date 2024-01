Bad Langensalza. In Frankreich wartet viel Arbeit. Die THC-Handballerinnen treten mit einem beruhigenden Gefühl die Reise dorthin an. Eine Stütze asu den ersten beiden Partien fehlt.

Bereit ist Lydia Jakubisova gewesen, um im Fall der Fälle einzugreifen. Dass sie beim Pflichtsieg ihres Thüringer HC am Mittwoch in der Handball-Bundesligagegen Solingen (32:23) ebenso neben der Bank sitzenbleiben durfte wie Annika Lott, war Trainer Herbert Müller recht. Er denkt an Chambray Touraine.

Nach den Siegen in Zagreb und jüngst gegen Braila hätte Lydia Jakubisova auch Lust auf die Frankreich-Reise. Das dritte Euro-League-Spiel der THC-Handballerinnen an diesem Sonntag (16 Uhr) verschafft ihr aber ein Gefühl innerer Zerrissenheit. Nicht, dass die Slowakin nicht helfen wollte. Im Gegenteil: Seit dem Abschied aus der ersten Mannschaft vor zwei Jahren springt sie immer wieder ein, wenn Verletzungen ins Kontor schlagen. Am Sonntag aber hat auch ihre A-Jugend bei Bad Schwartau ein Spiel in der Bundesliga-Meisterrunde, sodass sie mit in den Norden fährt. „Ich muss auch an die anderen denken“, sagte die 42-jährige Trainerin.

Die A-Jugend liegt ihr ebenso am Herzen wie die Zweite, in der die THC-Juniorinnen in der dritten Liga Wettkampfpraxis erhalten. Zusammen mit Lydia Jakubisova als Spielertrainerin, die mit 64 Toren zweitbeste Werferin ist. „Es wäre wichtig, dass wir in der dritten Liga bleiben“, sagte sie.

Schonen statt Sperre zu riskieren

Hintergrund ist, dass sich der für die kommende Saison angedachte Regelspielbetrieb einer Junioren-Bundesliga in mehreren Staffeln verschiebt. Umso wichtiger ist es für die Talente, weiter in der dritten Liga viel Praxis zu bekommen.

Ein Einsatz in der Bundesliga am Mittwoch hätte für Lydia Jakubisova bedeutet, für die Zweite zunächst gesperrt zu sein. Das wollte sie ebenso wenig riskieren wie Herbert Müller.

Auch deshalb war der Trainer froh, neben „Nemo“, wie die Slowakin gerufen wird, auch Annika Lott nach ihrer Hüftverletzung gegen Solingen noch schonen zu können. Ohne die beiden, Sonja Frey und Sara Rønningen (beide krank) – und ohne sonderlich zu glänzen, setzte sich sein Team gegen den Aufsteiger durch.

Außenseiter verkauft sich üpber weite Strecken teuer

„Es war ein Kampfspiel“, sagte der Trainer. Er hob einen Tag nach dem 32:23 (14:10) gegen den Bundesliga-Vorletzten die Punkte hervor. Mit denen setzte sich der THC als Zweiter etwas von Verfolger Bensheim ab. Dessen Partie in Dortmund fiel ebenso aus die wie das Duell des Spitzenreiters Bietgheim gegen Bad Wildungen.

Auch die Solingerinnen wären froh gewesen, hätten sie angesichts der Unwetterwarnungen nicht den Weg nach Bad Langensalza antreten müssen. Vor 412 Zuschauern, die ebenfalls dem Schnee getrotzt hatten, verkauften sie sich indes im einzigen Mittwochsspiel über weite Strecken teuer.

Schon am Abend hatte Müller das Spiel abgehakt und den Blick auf Chambray Touraine gelenkt. Bei den Französinnen lockt eine gleichermaßen reizvolle wie richtungsweisende Aufgabe.

Ein Sieg wäre mehr als die halbe Miete für den Gruppenersten, der am Samstag mit einem beruhigenden Gefühl zweier Auftaktsiege die Frankreich-Tour antritt. Doch weiß Müller, dass es einen starken Tag braucht, um den Gastgeber mit seiner internationalen Klasse zu schlagen. Ein Beleg mehr: Mit dem 24:23 am Mittwoch gegen Nantes konnte Chambray einen Mitfavoriten auf den European-League-Titel um Punkte besiegen.