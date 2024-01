Oberhof. Zum Auftakt des Skilanglauf-Weltcups in Oberhof sind alle Nationen startbereit. Die Norweger aber wurden bei der Anreise aufgehalten.

23 Nationen werden beim Skilanglauf-Weltcup in Oberhof an den Start gehen. Für einige wird es eine Teilnahme auf den letzten Pfiff. Weil am Mittwoch wegen des Wintereinbruchs in ganz Deutschland der Betrieb am Frankfurter Flughafen stark beeinträchtigt war, konnte die Mannschaft aus Norwegen um den fünffachen Olympiasieger Johannes Klæbo nicht pünktlich anreisen. Sie landete einen Tag später und bezog damit erst einen Tag vor dem Weltcup-Auftakt in Oberhof ihr Quartier.