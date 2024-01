Antholz. Danilo Riethmüller springt kurzerhand für den erkrankten Philipp Horn ein und verblüfft beim Einzelrennen in Antholz die gesamte Konkurrenz.

Selbst als sein traumhafter Einstand im Biathlon-Weltcup feststand, blieb Danilo Riethmüller die Ruhe in Person: „Ich glaube, ich habe es ganz solide gemacht“, sagte der 24-Jährige nach seinem überraschenden siebten Platz im verkürzten Einzelrennen von Antholz. Die Distanz war aus Belastungsgründen um fünf Kilometer auf 15 Kilometer reduziert worden.

Norwegisches Brüderpaar landet ganz vorn

Den Sieg im Olympia-Stadion von 2026 holte sich Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö, der trotz immer wieder durchziehender Nebelschwaden fehlerfrei blieb und seinen Bruder Tarjei mit 1:36,1 Minuten Vorsprung auf Platz zwei verwies. Starker Dritter wurde trotz zweier Schießpatzer im letzten Anschlag der Bayer Johannes Kühn (1:44,0 Minuten zurück).

Am Morgen von Ruhpolding nach Antholz

In aller Munde war jedoch Riethmüller. Weil bei Philipp Horn (Eintracht Frankenhain) am Morgen ein Atemwegsinfekt diagnostiziert wurde, bekam dessen langjähriger Trainingskamerad vom Stützpunkt Oberhof die unverhoffte Chance. Er war gerade auf dem Weg zum Training in Ruhpolding, als 8 Uhr der Anruf kam. Riethmüller kehrte um, packte seine Sachen zusammen und machte sich auf den Weg über den Brenner. Erst zwei Stunden vor Rennbeginn kam er am Stadion an, weil er zuvor in Antholz noch 30 Minuten im Stau gestanden hatte.

Glücklich: Danilo Riethmüller im Ziel. © Kevin Voigt

Doch den ganzen Trubel schüttelte der Bundespolizist ab, blendete dank schnell noch gekaufter Ohrstöpsel den Lärm der 8000 Zuschauer aus und leistete sich lediglich einen Fehlschuss. Seine gute Laufleistung war umso bemerkenswerter, weil er die Strecke in Antholz bislang überhaupt nicht kannte und sie zuvor nur mit Co-Trainer Jens Filbrich zügig abgelaufen war.

Für den Massenstart am Sonntag qualifiziert

„Das ist für ihn wie ein Märchen“, meint Sportdirektor Felix Bitterling zu seinem Debütanten. „Sein siebter Platz ist formell die WM-Qualifikation und gibt uns einiges zum Denken die nächsten Tage.“ Für den 15-km-Massenstart am Sonntag (12.30 Uhr) hat sich Riethmüller auf Anhieb qualifiziert und hofft, „bis dahin realisiert zu haben, was heute passiert ist“.

