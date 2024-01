Gotha. Mit dem Wahl-Gothaer Maximilian Sluka kam ein talentierter Mittelstreckler zur Leichtathletik-Gemeinschaft. Warum er vorerst nur den Tempomacher spielt.

Maximilian Sluka hat zu Jahresbeginn ein neues Kapitel aufgeschlagen: Der Mittelstreckler schloss sich der LG Ohra Energie an. Betreut wird der 24-Jährige am Erfurter Stützpunkt von Landestrainer Enrico Aßmus. In der Hallensaison sind für ihn keine Wettkämpfe geplant. Aber hier und da wird er für Tempo sorgen.