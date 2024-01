Erfurt. Mit Tabea Dreack gibt der Spitzenreiter einer Juniorin aus dem Regionalliga-Team die Chance, sich in der zweiten Liga Pro weiterzuentwickeln.

Vor dem ersten Heimspiel der Rückrunde in der 2. Volleyball-Bundesliga Pro am Samstag gegen Hamburg hat Spitzenreiter Schwarz-Weiß Erfurt den in dieser Woche freigewordenen Platz in der Mannschaft mit einem Talent aus den eigenen Reihen besetzt. Diagonalangreiferin Tabea Dreiack gehört von nun zum Kader der Erfurterinnen. Sie füllt die Lücke, die Sina Fuchs hinterlassen hat. Der Verein gab vor wenigen Tagen bekannt, dass die Kapitänin zum Erstligisten SSC Palmberg Schwerin wechselt.

Die 17 Jahre alte Angreiferin spielte zuletzt für das Stützpunkt-Team der Volley Juniors Thüringen. Zuvor kam sie vom Schmalkaldener SV an das Erfurter Sportgymnasium. Punktuell hatte sie bereits in der ersten Mannschaft mittrainiert. „Wir haben uns entschieden, einer jungen talentierten Spielerin aus der Region die Chance zu geben, sich weiterentwickeln“, begründete Florian Völker die Entscheidung. Der Geschäftsführer möchte das auch als Zeichen an andere Nachwuchsspielerinnen verstanden wissen.

Mehr auf die Talente im Land zu setzen gehört zu Strategie des Vereins. Nach dem Rückzug aus der ersten Liga dominiert er mit einem jungen Team die neu geschaffene zweite Liga Pro. Alle bisherigen Partien sind gewonnen worden. Gegen den Tallensechsten aus der Hansestadt soll Sieg Nummer 14 gelingen. Das Hinspiel entschieden die Schwarz-Weißen trotz zweier sehr knapper Sätze 3:0 für sich.

Schwarz-Weiß Erfurt – ETV Hamburg, Samstag, 18 Uhr, Riethsporthalle.

