Axel Lukacsek über das Comeback des Langlauf-Weltcups und deutsche Erfolge

Es waren Bilder, die eher an Skandinavien erinnerten. Katharina Hennig bezeichnete beim Skilanglauf-Weltcup die Stimmung am Birxstieg angesichts der dicht gedrängten Zuschauerreihen als so euphorisch wie in Norwegen. Und auch in den Ergebnislisten bestimmte der hohe Norden die Szenerie.

Die Resultate jedoch haben auch gezeigt, dass der sensationelle Olympiasieg von Katharina Hennig und Victoria Carl vor zwei Jahren tatsächlich etwas bewirkt hat. Er war keine Eintagsfliege und schon gar kein Zufall. Die beiden deutschen Langläuferinnen haben sich in der Weltspitze etabliert.

Aber auch Oberhof hat bewiesen, dass man ganz oben mitspielen kann. Nicht nur im Biathlon. Dass die Thüringer Organisatoren die Infrastruktur vom Weltcup der Skijäger genutzt haben, hat den Langlauf-Höhepunkt dank reduzierter Kosten dadurch erst möglich gemacht.

Von den perfekten Bedingungen am Grenzadler profitiert nicht nur ein kleiner elitärer Kreis von Spitzensportlern. Wenn nun in Deutschland wieder Tauwetter einsetzt, steht Oberhof bereit, Wettbewerbe aus anderen Regionen zu übernehmen.

Überhaupt war es clever, den Schülercup ins Programm zu integrieren. Die Jugendlichen standen geduldig Schlange, um Autogramme ihrer Stars zu bekommen. Es war die beste Motivation, um vielleicht einmal dort zu stehen, wo Hennig und Carl inzwischen angekommen sind – in der Weltspitze.