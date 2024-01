Oberhof. Skilangläufer Jan-Friedrich Doerks vom SWV Goldlauter feierte in Oberhof eine erfolgreiche Weltcup-Premiere. Eine Veränderung im vergangenen Jahr half ihm dabei.

Jan-Friedrich Doerks war restlos zufrieden. Zum ersten Mal ging er bei einem Weltcup an den Start, und zur Premiere durfte sich der Skilangläufer vom SWV Goldlauter nach Rang 26 im 20-km-Massenstart im klassischen Stil sogar über die ersten Weltcuppunkte freuen. Obendrauf gab es zum Abschluss am Sonntag noch einen Einsatz in der zweiten deutschen Staffel.