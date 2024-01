Erfurt. Die Erfurter Volleyballerinnen setzen mit dem starken Selbstwertgefühl eines Spitzenreiters ihren Siegeszug in der Pro-Liga fort.

Dem Liga-Dominator die erste Niederlage beizubringen! Das ist aller Gegnerinnen erklärtes Ziel. Dafür sind sie noch einen Tick motivierter als in anderen Begegnungen. Das bestätigte auch Hamburgs Trainer Holger Schlawitz. Indes: Den Favoriten focht das auch beim 14. Erfolg im 14. Spiel – einem letztlich klaren 3:0 (18, 22, 20) gegen die Norddeutschen – nicht an.

Nur ein bisschen. Es scheint zum Programm der Erfurterinnen zu gehören, schwer in die Gänge zu kommen. Außenangreiferin Lara Darowski darauf angesprochen, schüttelte den Kopf: „Ich kann es nicht erklären. Eines aber: Wir lassen uns zu keiner Zeit verrückt machen, weil wir wissen, wir bekommen noch die Kurve.“

Greskamp führt variabel Regie, Pavlova punktet

So „staatsfrauisch“ abgeklärt antwortet eine gerade mal 21-jährige Kapitänin, die Neu-Spielführerin. Sina Fuchs, bis dato in diesem Amt, bekam vom Verein das Okay, zum deutschen Spitzenklub Schwerin nach dessen Anfrage wechseln zu dürfen und stand dort beim 3:0-Sieg gegen Vilsbiburg gleich mal im ersten Sechser.

Einen Bruch im Spiel der Einheimischen in Erfurt gab es deshalb nicht. Die jungen Damen um Cheftrainer Mateusz Zarczynski bekamen die Partie dank schnelleren und deshalb effektiveren Spiels allmählich in den Griff. Die immer selbstbewusster agierende Antonia Greskamp, diesmal vom Start weg auf dem Parkett, dirigierte ihren Sechser nach Bedarf mit variablen, mal schnellen, mal hohen Pässen und verschaffte so ihren Angreiferinnen erfolgreiche Positionen am Netz oder aus dem Hinterfeld.

Neben Lara Darowski, die bei hohen Bällen auf außen in ihrem Element war, lebte Silvie Pavlova nach immer wieder formidablen Schnellpässen unter die Hand geradezu auf und machte nicht nur für Zarczynski ihr bestes Spiel für die Schwarz-Weißen, weil sie zudem auch effektiv blockte. Ihr hätte die Auszeichnung zum MVP genauso gebührt wie der prämiierten Toni Greskamp. Dass „Allseits-Fliegerin“ Mia Stauß an allen Brennpunkten mögliche Brände zu löschen versteht, bewies sie auch diesmal glänzend. Solcherart gewann das Erfurter Spiel an Rundum-Konstanz auch im Block, in Annahme und Feldabwehr. Die Erfolgswahrscheinlichkeit wich der Siegesgewissheit auch auf den mit fast 600 Zuschauern bestens gefüllten Rängen.

Talent Dreack rückt auf

So konnte der SWE-Coach auch der für Sina Fuchs erstmals ins Team gerückten Nachwuchsspielerin Tabea Dreiack zumindest am Aufschlag das Reinschnuppern in die 2. Liga ermöglichen.

Dass die Partie trotz des zunehmend einseitigen Inhalts dennoch an Anschauungswert nichts verlor, lag eben auch an den kämpferisch über jedes Lob erhabenen, in der Feldabwehr glänzenden Gästen. Trotz des 0:3 lächelte deren Trainer die Niederlage auch nach einer halben Stunde noch glaubhaft weg: „Wir haben um jeden Zentimeter gefightet, sind aber an einem besseren, weil von sich überzeugten Team verdient gescheitert. Da müssen wir nicht traurig sein.“

Das finale Wort hat Kapitänin Lara Darowski: „Wir hatten anfangs noch zu viele Eigenfehler. Bei der Annahme, auch bei mir, fehlt oft die Absprache untereinander.“ Und mit einem Lächeln: „Wir haben gewonnen. So sollte es bis zu Schluss auch bleiben.“