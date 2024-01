Erfurt. Warum ein ungeliebter Trainer entscheidenden Anteil an seinem Wechsel 1976 vom FC Rot-Weiß Erfurt zum FC Carl Zeiss Jena hatte.

Die Foto-Collagen, die die Flurwand im Hause Schnuphase zieren, zeugen von einem bewegten Leben. Ein Bilderrahmen zeigt Jutta Schnuphase bei verschiedenen Auftritten am Erfurter Theater, wo sie jahrelang als Solotänzerin das Publikum begeisterte. Gleich daneben erinnern historische Szenen an die großartige Fußballkarriere ihres Mannes Rüdiger. Der Mann, der bei Rot-Weiß und bei Carl Zeiss bleibende Spuren hinterlassen hat, feiert an diesem Dienstag mit der Familie und ein paar engen Freunden in einem Erfurter Restaurant seinen 70. Geburtstag.

Nach der Spielerkarriere ins Trainergeschäft eingestiegen

„Ich wollte keine große Party“, sagt der Jubilar. Einige alte Weggefährten wie Lutz Lindemann, Jürgen Raab, Martin Busse und Jürgen Heun wird er in ein paar Tagen zum monatlichen Stammtisch treffen. Dennoch dürfte das Telefon an seinem Ehrentag kaum stillstehen. Praktisch sein Leben lang hat der „Hase“ den Thüringer Fußball mitgestaltet – ob als Trainer beim FC Rot-Weiß und später mehr als zwei Jahrzehnte beim Verband oder zuvor in einer aktiven Laufbahn, die seinesgleichen sucht.

Im Erfurter Trikot: Schnuphase verfolgt eine Parade von Wolfgang Benkert. © Manfred Fromm

Mit 17 hatte er es bereits aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft geschafft und mit acht Toren entscheidenden Anteil am Oberliga-Aufstieg der Erfurter 1971/72. Schnell avancierte Schnuphase bei Rot-Weiß zur Stammkraft und wurde schon zwei Jahre später DDR-Nationalspieler. Insgesamt kam er auf 45 Länderspiele mit den Höhepunkten: WM 1974 und Olympia 1980. Als er mit der Silbermedaille aus Moskau zurückkehrte, war aus dem talentierten Erfurter Jungen längst eine feste Größe im Team des FC Carl Zeiss Jena geworden.

Von Hans Meyer in Jena zum Libero umfunktioniert

„Es war der richtige Schritt“, sagt er zu seinem emotionalen Wechsel im Jahr 1976. Mit Jena spielte der Mittelfeldspieler, der von Hans Meyer („Mein bester Trainer“) zum Libero umfunktioniert wurde, um die DDR-Meisterschaft mit und erlebte die legendäre Europapokal-Reise 1980/81. So ausgelassen die Freude über die Siege gegen Benfica Lissabon, den FC Valencia oder die AS Rom damals war, so sehr ärgerte ihn noch lange die Finalniederlage gegen Dinamo Tiflis (1:2).

Im Jenaer Trikot: Gegen AS Rom gelang Schnuphase (beim Kopfball) am 1. Oktober 1980 die Sensation - 4:0-Sieg nach der 0:3-Hinspielniederlage. © Peter Poser

„Eigentlich waren wir so stabil, 1:0-Führungen fast immer über die Zeit zu bringen“, blickt der Abwehrstratege auf das Endspiel im Mai 1981 zurück. „Aber damals haben wir in der Schlussphase den Kopf verloren, sind wild nach vorn gerannt, um das zweite Tor zu machen und wurden ausgekontert. Leider habe auch ich es nicht geschafft, die Leute zurückzuhalten.“ Zweieinhalb Wochen später verlor er mit Jena auch noch das Meisterschaftsfinale am letzten Spieltag beim BFC Dynamo – ebenfalls mit 1:2.

Einziger Titelgewinn: Pokalsieg mit Jena gegen Erfurt

Ironie des Schicksals: Der Pokalsieg ein Jahr zuvor, ausgerechnet gegen seinen Heimatclub Rot-Weiß, blieb sein einziger Titelgewinn. Dass er 1976 überhaupt zum fußballerischen Grenzgänger geworden war, hatte – abgesehen von der persönlichen sportlichen Herausforderung und dem Druck der DDR-Sportführung – auch eine menschliche Komponente: „Mit Gerhard Bäßler, meinen damaligen Erfurter Trainer, kam ich gar nicht klar. Immer, wenn etwas nicht funktionierte, gab er mir als Jüngstem die Schuld. Wenn unser Verhältnis besser gewesen wäre, wäre ich vielleicht nie nach Jena gewechselt“, verrät er heute.

Höhepunkt: 1982 wird der Oberliga-Torschützenkönig und „Fußballer des Jahres“. © Peter Poser

1982 gelang ihm das wohl einzigartige Kunststück, als Abwehrspieler Torschützenkönig zu werden. Mit stolzen 19 Treffern holte sich Schnuphase die Krone unter anderem vor Erfurts „Kimme“ Heun (16). Zur Belohnung folgte die Auszeichnung zum „DDR-Fußballer des Jahres“. 1984 ging es wieder zurück nach Erfurt, wo er zwei Jahre später seine Laufbahn, wie sollte es auch anders sein, mit einem Thüringenderby beendete (0:1). Anschließend ebnete er als Trainer zahlreichen Talenten den Weg nach oben.

Gemeinsam mit Lothar Kurbjuweit (links) auf der Erfurter Trainerbank im April 1991. © Sascha Fromm

Während Ehefrau Jutta regelmäßig zur Gymnastik geht, beschränkt sich der Bewegungsradius des einstigen Ausnahmeathleten mittlerweile auf Spaziergänge im „Luisenpark“. „Früher wäre ich gern mal einen Marathon gelaufen. Doch das wird nun nichts mehr“, sagt er und gibt zu, dass selbst sein Fahrrad mächtig eingestaubt ist. Allerdings: Einmal pro Woche holt Schnuphase noch den Ball hervor und absolviert mit Insassen der Jugendstrafanstalt Arnstadt einen Trainingsnachmittag. So ganz lässt ihn der Fußball doch nicht los. 70 hin oder her.