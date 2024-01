Gangwon. Gleich im ersten Rennen liefert Finn Sonnekalb und jubelt ausgelassen. Der Sieg des 16-Jährigen ist für das Erfurter Eisschnelllaufen ein historischer.

Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Nicht nur für Trainer Harald Harnisch, der ab drei Uhr morgens die ersten Starts der beiden Erfurter Eisschnellläufer bei den Jugendwinterspielen im südkoreanischen Gangwon am Bildschirm verfolgte. Vor allem für Finn Sonnekalb. Der Erfurter erlebte im ersten Rennen einen goldenen Moment.

Im letzten 500-m-Duell mit Wanli Zhang (China) lief der 16-Jährige vom ESC Erfurt die schnellste Zeit. In 36,61 Sekunden setzte er sich mit 18 Hundertstelsekunden vor den Norweger Miika Johan Klevstuen, der zuvor die Führung übernommen hatte. Der 17-Jährige gewann in 36,79 s Silber vor dem Südkoreaner Seonung Shin (37,13 s). Paula Albrecht (ESC Erfurt) beendete ihren 500-m-Start als 16. Der Sieg ging an die Niederländerin Angel Dalemann.

Heimtrainer Harnisch freute sich mit Finn Sonnekalb, der Thüringen am frühen Montagmorgen den zweiten Sieg dieser olympischen Jugendspiele bescherte. Am Wochenende hatte Antonia Pietschmann vom BC Ilmenau Rodel-Gold gewonnen. Im Doppelsitzer waren Louis Grüneck (Sonneberg/Schalkau) und Maximilian Kührt (Zella-Mehlis) im Olympia-Eiskanal von 2018 zu Bronze gerast.

Erste Goldmedaille für ESC Erfurt nach zwölf Jahren

Dass Sonnekalb das Zeug dazu besitzt, nach vorn zu laufen, ahnte Trainer Harald Harnisch. Der groß gewachsene ESC-Hoffnungsträger stand mit einer der schnellsten Meldezeiten im Tableau und hatte einen Tag zuvor im Training einen guten Eindruck hinterlassen. Trotz Nervosität bestätigte er diesen im Rennen und biss sich vor allem in den letzten Metern durch. Der Sieg bedeutete die erste Goldene für das Erfurter Eisschnelllaufen seit den ersten Jugendwinterspielen 2012 in Innsbruck.

Zugute kam ihm wohl, sich zeitig an den veränderten Rhythmus in Fernost angepasst zu haben. Immer zeitiger war er vor der Abreise aufgestanden, um sich an die bevorstehende Zeitverschiebung anzupassen. Ziemlich ausgeschlafen sein möchte er auch am Dienstagmorgen. Dann geht es über 1500 m. Sie gehören zu den Lieblingsstrecken des Erfurters, der mit Paula Albrecht zudem in der Mixed-Staffel (Donnerstag) läuft und wie die 16-jährige Teamgefährtin auch im Massenstart (Freitag) antritt.

Die vierten Jugendwinterspiele gehen bis zum 1. Februar. Der Deutsche Olympische Sportbund ist mit 90 Sportlern im Alter von 15 bis 18 Jahren am Start, zehn Thüringer sind darunter.