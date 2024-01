Gangwon. Nach den 500 Metern am Montag lässt Finn Sonnekalb in Gangwon über 1500 Meter erneut alle hinter sich.

Zweites Rennen, zweiter Sieg: Eisschnellläufer Finn Sonnekalb hat am Dienstag eine weitere Goldmedaille bei den olympischen Jugendspielen in Gangwon gewonnen. Einen Tag nach dem Erfolg über die 500 Meter entschied der 16 Jahre alte Erfurter die 1500 Meter für sich. In 1:50,53 Minuten blieb er auf dem Eisoval der Olympischen Spiele von 2018 mehr als zwei Sekunden vor dem Chinesen Baoshuo Pan (1:52,83 min). Bronze ging an Sota Kubo aus Japan (1:53,16 min). Paula Albrecht (ESC Erfurt) kam im Rennen der Juniorinnen auf den 15. Platz. Die vierten Jugendwinterspiele gehen bis zum 1. Februar. Für die beiden Thüringer Eisschnellläufer steht am Donnerstag noch die Mixed-Staffel an. Zudem laufen sie im Massenstart.

seß