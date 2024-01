Erfurt. Über tierische Orakel und die Chance der DHB-Handballer, die in der eigenen Hand liegt.

Schwein gehabt. Eber „Eberhard“ hat mit seinem Riecher Recht behalten. Die Party kann weitergehen. Die deutschen Handball-Männer haben gegen Ungarn gewonnen, wie es der Kölner 300-Kilo-Koloss vorausgesagt hatte.

Konsequenzen hätte Eberhard nicht fürchten müssen, wäre seine Futterauswahl im Vorfeld des Alles-oder-Nichts-Spiels am Montag die verkehrte gewesen. Er gehört zu der seltenen und schützenswerten Rasse der Schwäbisch-Hällischen Schweine, die der Kölner Zoo züchtet. Wenn, dann wären wohl allein die Männer um „Torwart-Tier“ Andreas Wolff gerüffelt worden, hätten sie die Segel bei der Heim-EM vorzeitig streichen müssen.

Auftritt gegen Ungarn berechtigt zu Halbfinal-Hoffnungen

Ob es der Orakeldienst des dreijährigen Ebers gewesen ist oder doch der Kölner Schutzschild, in der Rhein-Metropole nicht zu besiegen zu sein, sei dahingestellt. Rechtzeitig aber riefen die Deutschen eine Leistung ab, die Hoffnungen berechtigt, ins Halbfinale einziehen zu können. Komplett selbst in der Hand haben sie es gegen Kroatien.

Woher der Trugschluss rührte, dass das vorherige Duell gegen Österreich zur leichtesten der Hauptrunden-Aufgaben avisiert wurde, bleibt im Dunkeln. Bei nur einem Treffer bei vielen in den Schlussminuten versiebten Chancen wäre das DHB-Team aus dem Halbfinal-Rennen gewesen.

Dennoch: Schneid besitzt diese junge Mannschaft um die Knorrs, Kösters und Steinerts. Auch mithilfe puren Willens steht sie vor dem Einzug ins Halbfinale und träumt von der ersten Medaille seit acht Jahren. Beim Sieg gegen Island lag „Eberhard“ nicht ganz richtig. Zumindest hat er danach insofern eine gute Nase bewiesen, ge­gen die starken Österreicher nicht auf Niederlage zu tippen.

Ein Jahr für allerhand tierische Orakel

Ein Jahr von allerhand tierischen Orakeln scheint schon mal eröffnet. Spätestens wenn die Fußballer in Deutschland um Europas Krone ringen, werden wohl von der Küste bis zu den Alpen Futternäpfe stehen, um die Orakel zu bemühen. Seit Krake „Paul“ haben sie bei jedem Großturnier Hochkonjunktur.

Die Frage drängt sich auf, was gewesen wäre, wenn der Oktopus aus dem Sea Life Center in Oberhausen einst nicht so eine erstaunliche Trefferquote bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 entwickelt hätte. Womöglich wären langweilige Wettquoten für eine Tendenz bemüht worden. Stattdessen lieferte „Paul“ mit seiner ausgeprägten Vorliebe für Miesmuscheln sogar für beides Stoff. Unsterblich hat es den Meeresbewohner nicht gemacht. Im Oktober 2010 starb er. Das Aquarium widmete dem Urvater aller Orakel, der fünf Siege, zwei Niederlagen der Deutschen und auch den Finalausgang prophezeite, zumindest eine Skulptur mit einem Ball.

Schielende Heidi ist unvergessen

Nachfolger gab es seither viele, zu Lande und zu Wasser. Unvergessen bleibt das schielende Opossum Heidi aus dem Leipziger Zoo. Es trat in amerikanischen Fernsehshows auf und sagte bei der Oscarverleihung einige Gewinner der Hauptkategorien voraus. Koala Oobi-Ooobi, Elefanten-Damen, Elch Konstantin, Ottermädchen Ferret, Schildkröte Momario – was Beine und Appetit besaß, versuchte sich. Russland setzte 2018 gar auf eine taube Katze namens Achilles.

Für Thüringen tippte das Gürteltier „Taka“ 2014 verlässlich für die Deutschen auf dem Weg zum Weltmeister. Fans dürfen gespannt sein, wer demnächst schnüffeln darf.

Was „Eberhard“ vorm Spiel ge­gen die Kroaten tippt, ist offen. Eine weitere Steigerung der DHB-Handballer selber kann aber sicher nicht schaden. Schwein muss man schon haben, oder besser, viel dafür tun.