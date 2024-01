Nordhausen. Zum 15. Jubiläum sollen beim Kugelstoß-Indoor in der Nordhäuser Wiedigsburghalle die Rekorde purzeln. Die Athleten jedenfalls sind im Olympiajahr bereits im Januar in Topform. Der Chef-Bundestrainer erklärt daneben, wann deutsche Kugelstoßer wieder in der Weltspitze auftauchen könnten.

Die Vorfreude auf die besten Kugelstoßer der Welt ist riesig. Am Sonntag steigt das 15. Kugelstoß-Indoor in der Nordhäuser Wiedigsburghalle. Für sechs Euro (4 Euro ermäßigt) ein echtes Schnäppchen, wenn man Weltklasse-Leichtathletik in Thüringen erleben will.