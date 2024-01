Erfurt. Rainer Osmann führte 1997 die Eisenacher Handballer erstmals in die 1. Bundesliga. So öffnete er auch dem österreichischen Handball-Star Robert Weber die Türen in seiner Karriere.

In diesen Tagen erhält Rainer Osmann viele Anrufe. Es sind Freunde aus gemeinsamen Zeiten beim österreichischen Handball. Der Eisenacher Trainer, der 2001 für sieben Jahre den Chefposten der Nationalmannschaft in der Alpenrepublik übernahm, ist noch immer bestens vernetzt. Die Ösis haben Osmanns Aufbauarbeit nicht vergessen. Denn der heute 73-Jährige legte die Saat jener Ernte, die der österreichische Handball in diesen Tagen bei der EM einfährt.