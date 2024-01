Osrblie. In den Einzelrennen von Osrblie kommen weder die Frauen noch die Männer in Medaillennähe. Wo die Thüringer Starter landeten:

Enttäuschender EM-Auftakt: Bei den Einzelrennen im slowakischen Osrblie konnte die zweite Reihe der deutschen Biathleten nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Die beste Platzierung gelang noch Marion Wiesensarter (SV Oberteisendorf). Sie wurde über 15 Kilometer mit nur einem Schießpatzer Fünfte, hatte allerdings 2:04,8 Minuten Rückstand auf die fehlerfreie Norwegerin Maren Kirkeeide.

Frühwirt auf Rang 22, Schumann wird 42.

Ebenfalls nur einmal daneben zielte Juliane Frühwirt. Doch der Skijägerin von Motor Tambach-Dietharz fehlten im Ziel auf die neue Europameisterin 3:43,2 Minuten – Rang 22. Emily Schumann vom SV Eintracht Frankenhain leistete sich vier Fehlschüsse. Sie belegte mit einem Rückstand von 5:41,8 Minuten den 42. Platz im Feld der 93 Teilnehmerinnen.

Oberhofer Fratzscher als 18. bester Deutscher

Bester Deutscher im 20-km-Wettkampf der Männer war Lucas Fratzscher auf Rang 18. Der Biathlet vom WSV Oberhof ließ vier der 20 Scheiben stehen und benötigte 4:43,0 Minuten mehr als Vebjoern Soerum. Der makellos schießende Sieger führte das überragende norwegische Team an, das die ersten fünf Plätze belegte. Die am Oberhofer Stützpunkt trainierenden David Zobel (drei Fehler/4:56,7 Minuten zurück) und Simon Kaiser (fünf Fehler/5:44,5 Minuten zurück) landeten auf den Plätzen 20 und 26. Insgesamt waren 111 Biathleten an den Start gegangen.

Sprintrennen stehen am Freitag auf dem Programm

Nach einem Ruhetag am Donnerstag geht es am Freitag in Osrblie mit den Sprintwettbewerben weiter. Ab 11 Uhr nehmen die Männer die 10-km-Distanz in Angriff; ab 14.30 Uhr sind die Frauen auf 7,5 km gefordert.