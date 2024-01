Dirk Pille über die Chancen der Handballer im EM-Halbfinale.

Ihr EM-Ziel haben die deutschen Handballer erreicht. Sie stehen an diesem Freitag in Köln im Halbfinale. Doch so völlig zufrieden ist wohl keiner mit den deutschen Auftritten.

Was hatte man erwartet? Eine Mannschaft vom Adlerhorst, die nur so durch die Hallen fliegt und jeden Gegner rupft? Sicher nicht. Das DHB-Team geht mit vielen jungen Spielern schrittweise voran, hatte ein bisschen Glück mit der Auslosung. Seit dem EM-Titel 2016 und Olympia-Bronze spielte Deutschland bei der Medaillenvergabe keine Rolle mehr. Platz vier bei der WM 2019 lautete das beste Ergebnis. Nun gibt es beim Heimspiel wieder eine Chance auf Edelmetall.

Frei nach dem Motto „Ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel“ sollte nun ein starker Auftritt gegen den klaren Favoriten Dänemark folgen. Die große Schwäche der Gislason-Männer war bisher die Effektivität im Angriff. Da wartet am Freitag nicht nur der Titelverteidiger, sondern mit Emil Nielsen vom FC Barcelona auch der beste Keeper des Turniers. Dazu sitzt mit Niklas Landin noch ein weiterer Weltklasse-Mann auf der Bank. Mal sehen, ob die deutschen Werfer diese dänische Mauer durchlöchern können.

Vielleicht sollten sie sich an den ThSV Eisenach halten. Der Bundesliga-Aufsteiger hat Erfahrung mit den Kämpfen „David gegen Goliath“. Und sollte es gegen die Weltstars aus dem Norden nicht reichen, gibt es am Sonntag ja immer noch das Spiel um Bronze.