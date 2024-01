Arnstadt. Der Fußball-Thüringenligist gefällt beim 5:1-Testspielsieg in Arnstadt. Einzig Jonas Wiesner muss sich weiterhin gedulden.

Tobias Busse spazierte am Dienstagabend mit zufriedener Miene über den Arnstädter Kunstrasen. Kein Wunder, hatte sein Team vom FC An der Fahner Höhe doch soeben den Oberligisten SV 09 Arnstadt mit Neu-Trainer Robert Fischer deutlich 5:1 bezwungen und somit einen perfekten Start in die Testspielserie gefeiert.