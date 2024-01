Erfurt. Am Erfurter Eisschnelllauf-Stützpunkt hat sich bei den Junioren eine größere Breite entwickelt. Das schafft große Zuversicht vor der deutschen Meisterschaft im Mehrkampf. Dabei entscheidet sich, wer Ausnahmetalent Finn Sonnekalb nach Japan folgt.

Harald Harnisch zählte zu den ersten Gratulanten. Als es in Deutschland am Dienstag noch finster gewesen ist, sendete der Erfurter Eisschnelllauf-Trainer Glückwünsche an Finn Sonnekalb nach dessen starken zweiten Gold-Gewinn. Genauso wie er Donnerstag nach der Disqualifikation der ESC-Mixed-Staffel tröstende Worte verschickte. Verbunden mit einer Erinnerung, noch ans Radtraining zu denken. Trotz der zwei Siege und einer ersten Enttäuschung bei den olympischen Jugendwinterspielen in Gangwon ist es ihm wichtig, den Blick aufs große Saisonziel zu schärfen. Nach Jugend-Olympia ist vorm dritten Junioren-Weltcup. Und vor allem vor der Junioren-WM in Japan. In Hachinohe zählt es vom 9. bis 11. Februar, sich für die Arbeit im Training zu belohnen. Aber nicht nur für das 16-jährige Ausnahmetalent aus Erfurt, sondern vor allem für das Team.