Oberhof. 114 Thüringer Sportler treten bei den Nationalen Winterspielen an. Die Skilangläufer hatten beim letzten Training in Oberhof etwas Besonderes im Sinn.

Donnerstagvormittag in Oberhof. Kurz vor zehn Uhr. Ein grauer Schleier liegt über dem Ort. Am Straßenrand zeugen nur noch ein paar schmutzige Schneereste vom Winterwunderland, das am vergangenen Wochenende den Skilanglauf-Weltcup umhüllte. Zwei Kleinbusse rollen auf den Parkplatz der Skihalle. Insgesamt 14 Sportlerinnen und Sportler steigen aus, greifen zu ihren Langlauf-Brettern, Stöcken und anderer Ausrüstung – und machen sich auf den Weg Richtung Eingangstür.