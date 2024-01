Altenberg. Die Wahl-Oberhoferin holt im Regen von Altenberg das erste WM-Gold für Deutschland und feiert mit ihrer Zimmerkollegin. Silber für Max Langenhan.

Die deutsche Rennrodel-Mannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Altenberg den ersten WM-Titel geholt. Bei den 52. Titelkämpfen, bei denen über 160 Athleten aus 21 Nationen an den Start gehen, standen am Freitag ab 13 Uhr die Sprintrennen im Einsitzer und Doppelsitzer der Damen und Herren an. Nachdem am Vormittag die Startreihenfolge in der Qualifikation für den Sprint, bei dem die Rennrodlerinnen und Rennrodler jeweils nur einen Lauf absolvieren, ermittelt wurde, waren es anschließend die Herren im Doppelsitzer, die ums erste Edelmetall dieser WM kämpften.

Natürlich waren die Erwartungen auch nach dem Rücktritt im Sommer des Thüringen-Express Toni Eggert/Sascha Benecken, die im Vorjahr in Oberhof noch dreimal WM-Gold gewonnen hatten, groß. Schließlich standen mit Tobias Wendl/Tobias Arlt aus Bayern dreifache Olympiasieger und neunfache Weltmeister für Deutschland am Start. Die Thüringer Hoffnungen ruhten auf Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (RRC Zella-Mehlis). Nach Platz zwei für Wendl/Arlt und Rang sieben für Orlamünder/Gubitz war die erste WM-Medaille nach der Qualifikation durchaus greifbar.

Thüringer Orlamünder/Gubitz im Herren-Doppelsitzer beste Deutsche

Doch das Rennen endete für Deutschland noch ohne Edelmetall. Orlamünder/Gubitz und Wendl/Arlt mussten sich beim Sieg der Letten Martins Bots/Roberts Blume mit den Rängen sechs und sieben zufriedengeben. Die beiden Thüringer, die keine großen Fahrfehler gemacht hatten, haderten anschließend mit dem Set-up ihres Schlittens auf dem aufgrund der Temperaturen weichen Eis in Altenberg. Dass die Zella-Mehliser die besten Deutschen an diesem Tag waren, sei nur ein ganz kleiner Trost. Fürs Rennen am Samstag mit zwei Läufen wollten sie noch einmal an ihrem Arbeitsgerät feilen – genau wie Wendl/Arlt, die sich zudem über einen Fahrfehler ärgerten. Als drittes deutsches Team landeten die Thüringer Moritz Jäger/Valentin Steudte (RRC Zella-Mehlis/RT Suhl) auf Rang elf.

Taubitz rast wie an der Schnur gezogen zum Sieg

Bei einsetzenden Regen schien es im Anschluss zunächst so, als ob auch hier die deutschen Medaillen-Hoffnungen einen Dämpfer erhalten würden. Natalie Maag aus der Schweiz, die am Stützpunkt in Oberhof trainiert, setzte die Bestzeit. Und die in der Qualifikation noch vor ihr platzierten Favoritinnen konnten das Tempo der Wahl-Oberhoferin nicht mitgehen. Bis Julia Taubitz als Vorletzte an den Start ging und ihrer Zimmerkollegin den Titel doch noch streitig machte. Wie an der Schnur gezogen war der Lauf der 27-jährigen Annaberg-Buchholzerin, die in Oberhof wohnt und trainiert. Am Ende setzte sie die beste Zeit und konnte mit ihrer Freundin Maag, die „wie eine Schwester für mich ist“, bei ihrem Heimspiel feiern.

Die Suhlerin Merle Fräbel landete auf Platz sieben und verteidigte damit ihren U23-Weltmeistertitel aus dem Vorjahr in Oberhof, der auch zur WM in Altenberg wieder ausgefahren wurde. Anna Berreiter aus Bayern wurde 13.

Thüringer Langenhan wird vom Regen ausgebremst

Der Regen machte im Einsitzer-Sprintrennen der Herren auch dem Thüringer Weltcup-Dominator Max Langenhan zu schaffen. Sein Sieg in der Qualifikation entpuppte sich für den Friedrichrodaer, der zuvor bis auf ein Rennen alle Weltcups für sich entscheiden konnte, als Nachteil. Da er dadurch als Letzter auf die Bahn ging, hatten sich die Bedingungen natürlich verschlechtert. Trotzdem raste er noch auf Rang zwei, musste sich nur dem Österreicher David Gleirscher geschlagen geben. Unter diesen Bedingungen das Beste, was der Thüringens Sportler des Jahres 2023 herausholen konnte. „Hoffentlich herrschen morgen bessere Bedingungen“, meinte er damit die zwei Läufe am Samstag.

Felix Loch, in der Qualifikation noch Zweiter und vor einem Jahr in Oberhof Sprint-Weltmeister, musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. David Nößler vom RSV Schmalkalden wurde 14., holte in der Wertung der U23-WM aber die Silbermedaille.

Zum Abschluss stehen am Freitag noch die Rennen der Damen im Doppelsitzer an.

