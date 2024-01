Altenberg. Wie Julia Taubitz mit Natalie Maag WM-Gold und -Silber in Altenberg feiern. Max Langenhan hofft nach Rang zwei auf „faire Bedingungen“ am Samstag.

Im Ziel lagen sich die beiden in den Armen. Weltmeisterin Julia Taubitz wurde von ihrer Zimmerkollegin Natalie Maag geherzt, nachdem sie die Ziellinie überquert hatte. „Wir kennen uns seit 14 Jahren, teilen uns seit vier Jahren ein Zimmer und fahren zusammen in den Urlaub“, erzählte Taubitz im Anschluss über die Schweizerin, mit der sie gemeinsam am Stützpunkt in Oberhof trainiert. „Sie ist wie eine Schwester für mich.“