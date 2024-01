Altenberg. Holger Zaumsegel über den ersten Tag bei der Rennrodel-Weltmeisterschaft in Altenberg

Die erhoffte deutsche Dominanz blieb am ersten Tag der Weltmeisterschaft in Altenberg noch aus. Nachdem die Rennrodlerinnen und Rennrodler aus der Bundesrepublik vor einem Jahr beim Heimspiel in Oberhof in den Sprintrennen alle vier Titel holen konnten, fiel die Bilanz mit einer Goldmedaille für Julia Taubitz und einer Silbermedaille für Max Langenhan beim nächsten Heimspiel in Sachsen bescheidener aus.