Altenberg. Der zweite Tag bei den Titelkämpfen in Altenberg beginnt für die deutschen Rennrodler mit einer Enttäuschung im Damen-Doppelsitzer.

Der zweite Tag bei der Rennrodel-Weltmeisterschaft in Altenberg begann für die deutsche Mannschaft mit einer Enttäuschung. Wie schon im Sprintrennen am Vortag gingen die Damen im Doppelsitzer bei der Medaillen-Vergabe auch am Sonnabend leer aus. Wieder einmal war Kurve neun im sächsischen Eiskanal der Scharfrichter. Alle drei Teams aus der Bundesrepublik touchierten im zweiten Lauf auf der nachfolgenden Gerade die Bande und vergaben so frühzeitig alle Chancen auf Edelmetall.