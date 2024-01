Altenberg. Wie es für den scheidenden Bundestrainer Norbert Loch, der in Friedrichroda geboren wurde, nach der Saison weitergeht

Als Felix Loch im Überschwang der Freude über den Gewinn der WM-Bronzemedaille im Einsitzer verriet, dass sein Vater Norbert trotz laufenden Vertrages bis 2026 zum Saisonende aufhört, wurde der 61-jährige Friedrichrodaer, der sonst immer so gefasst wirkt, kurz emotional. Norbert Loch verdrückte ein paar Tränchen, als er den Pressevertretern am Samstagnachmittag bestätigte, dass für ihn bald Schluss ist und der Doppelsitzer-Olympiasieger von 2002, Patric Leitner, übernimmt.

Böse war er seinem Junior nicht. Im Gegenteil. „Ich finde es ganz schön, dass er es gesagt hat“, meinte Norbert Loch. Schließlich ist seine so erfolgreiche Ära als Bundestrainer, die 2008 begann, auch ganz eng mit dem Namen seines Sohnes verbunden. „Ich möchte jetzt ein sehr, sehr gut funktionierendes Team unserem neuen Bundestrainer übergeben, wenn die Saison zu Ende ist. Das wird Patric Leitner sein.“ Leitner konnte in Altenberg nicht mit dabei sein, da er sich unglücklich beim Badminton mit dem Team einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte und im Krankenhaus liegt.

Entscheidung schon vor dem Winter gefallen

Die Entscheidung sei schon vor dem Winter gefallen. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass man es auch bekanntgeben kann.“ Die Übergabe sei gut vorbereitet. Ein Grund sei für Norbert Loch auch gewesen, dass der Altersunterschied zwischen ihm und den Athleten immer größer wird. „Und irgendwann ist auch einmal gut.“

Loch will aber weiter beratend zur Seite stehen und am Stützpunkt in Berchtesgaden, wo er seit 1992 auch lebt, einige Aufgaben übernehmen. „Ich habe mir im März auch ein Wohnmobil gekauft und werde die Zeit auch genießen, damit ein bisschen unterwegs zu sein. Aber es gibt auch noch genügend Arbeit am Stützpunkt.“

Weitere Berichte zur Rennrodel-WM in Altenberg finden Sie hier: