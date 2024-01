Dingolfing. Der souveräne Tabellenführer gewinnt Spitzenspiel in Dingolfing mit 3:0 und kann dabei den Ausfall einer Schlüsselspielerin kompensieren.

TV Dingolfing? Da war doch was! Nicht normal und kurios: Die Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen aus Erfurt waren in der Pro-Liga-Heimpartie im Oktober 2023 spielend leicht mit 2:0 (14, 15) davongezogen, den Gast aus Niederbayern geradezu demontierend. Die zehnminütige Pause indes reichte, der Partie ein völlig neues Gesicht zu verleihen. Die Gäste von der Isar kamen wie Phönix aus der Asche aufs Parkett, den unvermittelt zu Salzsäulen erstarrten Erfurterinnen gelang beim 19:25 rein gar nichts mehr. Beim finalen 25:23 zum 3:1-Sieg half ihnen zum Schluss Routine und eine Fehlaufgabe der Gäste, sich mit dem letzten Seufzer ins Ziel gerettet zu haben. Vorsicht war demzufolge allemal geboten, der bis dato unbezwungene Spitzenreiter könne beim Tabellendritten erstmals in dieser Saison ausrutschen.