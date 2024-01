Osrblie. Weder in den Verfolgungsrennen noch in den gemischten Staffeln kann die zweite Reihe der deutschen Skijäger in den Medaillenkampf eingreifen.

Enttäuschung bei den deutschen Biathleten: Die zweite Reihe der Nationalmannschaft schloss am Sonntag die Europameisterschaften im slowakischen Osrblie ohne Podestplatz ab. Weder in den Verfolgungsrennen am Samstag noch in den gemischten Staffeln am Sonntag kamen die deutschen Skijäger in Medaillennähe.

Im finalen Single-Mixed-Wettbewerb kamen Simon Kaiser vom WSV Oberhof und Marlene Fichtner (SC Traunstein) über den siebten Platz nicht hinaus. Nach einer Strafrunde und neun Extrapatronen hatten sie im Ziel einen Rückstand von 1:27,0 Minuten auf das siegreiche schwedische Duo Anton Ivarsson/Sara Andersson. Silber ging an Norwegen, Bronze an Österreich.

Die Mixed-Staffel landete in der Besetzung Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), David Zobel (SC Partenkirchen), Stefanie Scherer (SC Wall) und Marion Wiesensarter (SV Oberteisendorf) auf dem fünften Rang. Zwei Strafrunden und zehn Nachladepatronen waren zu viel, um im Kampf um Edelmetall mitmischen zu können. Den Titel sicherte sich Norwegen vor Frankreich und Italien.

Frühwirt und Schumann weit abgeschlagen

Starke Fünfte wurde auch die erst 20-jährige Fichtner in der 10-km-Verfolgung. Grundlage dafür war ein makelloses Schießen mit 20 Treffern, mit dem sie sich von Platz elf nach vorn kämpfte. Es gewann die Norwegerin Maren Kirkeeide. Emily Schumann vom SV Eintracht Frankenhain fiel nach fünf Patzern vom 21. auf den 34. Platz zurück. Juliane Frühwirt (Motor Tambach-Dietharz/vier Fehler) verbesserte sich von Rang 58 auf 47.

Bester Deutscher in der 12,5-km-Verfolgung der Männer war Zobel, der sich trotz dreier Fehlschüsse vom 37. auf den 19. Platz vorarbeitete. Die Oberhofer Kaiser und Fratzscher landeten auf den Rängen 28 und 30, während sich die Norweger Isak Frey EM-Gold sicherte.