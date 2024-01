Gotha. Der Fußball-Landesklässler steckt mitten in der Vorbereitung und testet fleißig. Ein Neuzugang verstärkt die Defensive.

Mitunter etwas umständlich spielten die Landesklasse-Fußballer vom FSV Wacker Gotha am Freitagabend ihre Angriffe gegen clever verteidigende Remstädter aus. Der Kreisligist, schon traditionell ein Testspielgegner in der Vorbereitung, stand tief und machte es der Elf von Trainer Norman Bonsack nicht einfach und stand in der Defensive kompakt. Erst ein flacher Fernschuss von David Leischner brachte das 1:0 (38.). Im zweiten Durchgang erhöhte Pascal Keyßner zum Endstand (84.).