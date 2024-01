Nordhausen. Die Rolandstädter gewinnen das Fußball-Testspiel gegen Goslar 7:2. Bulgaren sind wieder am Start.

Mit einem klaren Sieg sind die Thüringenliga-Fußballer des FSV Wacker Nordhausen in die Vorbereitung gestartet. Gegen den unterklassigen Goslaer SC gab es auf dem heimischen Kunstrasenplatz ein ungefährdetes 7:2. Die Gäste aber gingen nach nur fünf Minuten in Führung. Erst zum Ende des ersten Durchgangs zeigten die Hausherren ihre Dominanz und stellten noch vor dem Wechsel auf 3:1. Auch im zweiten Durchgang war es ein zerfahrenes Spiel, in dem viel ausprobiert wurde. Die Gäste kamen beim zwischenzeitlichen 4:2 noch mal heran. Aber vor allem Felix Schwerdt zeigte gute Frühform und traf insgesamt viermal, so auch beim 5:2 und 7:2. Auffällig: Bei den Nordhäusern waren plötzlich die Bulgaren Sabri Vaizov und Daniil Vashchynin wieder im Vereinstrikot zu finden.