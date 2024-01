Altenberg. Holger Zaumsegel über Oberhof-Maßstäbe, die Titelkämpfe in Altenberg sowie einen Ausblick auf das Auswärtsspiel 2025 in Kanada.

Mit der Staffelstab-Übergabe an die Kollegen aus Whistler endete die Heim-Weltmeisterschaft der Rennrodlerinnen und Rennrodler am Sonntag im sächsischen Altenberg. Im nächsten Jahr müssen die deutschen Rodel-Fans also die beträchtliche Anreise nach Kanada in Kauf nehmen, um ihre Stars am Eiskanal bei deren Jagd nach WM-Gold zu unterstützen, nach dem sie mit den beiden Heimspielen jetzt im Erzgebirge und ein Jahr zuvor im Thüringer Wald in Oberhof verwöhnt wurden.

Deutschland kann Rennrodel-WM – so viel steht fest. Mit der tadellosen Organisation haben die Veranstalter aus Sachsen und Thüringen die Messlatte gewaltig hochgelegt. Kein Wunsch blieb unerfüllt und die Helden der Szene waren zum Greifen nah. Die sportlichen Bedingungen top, auch wenn der reichliche Regen bei den Sprintrennen am Freitag in Altenberg das Tableau noch einmal kräftig durcheinanderwirbelte. Doch das kann bei einer Sportart im Freien immer passieren.

Im direkten Vergleich hat Oberhof die Nase vorn

Im direkten Vergleich gibt es natürlich Unterschiede – hier hat Oberhof die Nase vorn. Das liegt nicht allein daran, dass am Rennsteig mit über 40 Millionen Euro noch einmal kräftig investiert wurde, Thüringen eine absolute Vorzeigebahn im nationalen und internationalen Vergleich hat. Auch in Sachen Zuschauer-Resonanz hat die WM in Oberhof Maßstäbe gesetzt. Strömten an den drei Wettkampftagen vor einem Jahr noch über 16.000 Fans an den Eiskanal, waren es in Altenberg 7000.

Auch aus sportlicher Sicht haben die Titelkämpfe im Erzgebirge noch einmal gezeigt, wie besonders die Festspiele 2023 in Oberhof waren, was für eine Ausnahme-WM die Fans von Team Deutschland erleben durften. Acht WM-Titel und 16 von 27 Medaillen holten die Gastgeber in der Eisarena im Thüringer Wald. Die blieben in Altenberg mit drei Gold- und je zwei Silber- und Bronzemedaillen unerreicht. Platz eins im Medaillenspiegel mussten die Deutschen gar an Österreich abtreten.

Taubitz und Langenhan die Ausnahmesportler der WM in Altenberg

Für die Wahl-Oberhoferin Julia Taubitz waren beide Heimspiele „ein absolutes Highlight in meiner Karriere“. Die Bahn in Altenberg liege der gebürtigen Annaberg-Buchholzerin aber einen Tick besser, was sie mit Gold im Sprint und in der Teamstaffel sowie Silber im Einsitzer-Rennen auch eindrucksvoll untermauerte, nachdem sie sich in Oberhof mit zweimal Silber begnügen musste. Neben ihr war der Thüringer Max Langenhan der Ausnahme-Rennrodler im Erzgebirge, durfte ebenfalls mit zwei Gold- und einer Silbermedaille die Heimreise nach Friedrichroda wieder antreten.

Trotz der großen Erfolge der beiden hat die Altenberg-WM aber noch einmal gezeigt, dass die Weltspitze im Rennrodeln enger zusammengerückt ist, was erstaunlicherweise beim einen oder anderem aus dem Gastgeberland fast schon für Erleichterung sorgte. Mittlerweile könne keiner mehr behaupten, dass die Deutsche für den Titel einfach nur herunterfahren müssen, hieß es von Sportlern und Verantwortlichen unisono.

Die größere Spannung tut der Sportart – vor allem auf internationaler Bühne – ohne Frage gut. WM-Gold wird aber auch beim Auswärtsspiel im kanadischen Whistler 2025 trotz des bevorstehenden Abschieds von Bundestrainer Norbert Loch, der eine 16-jährige Erfolgs-Ära prägte, nur über Team Deutschland führen.