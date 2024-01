Schmiedefeld. Über 10.000 Läufer für den 51. Rennsteiglauf am 25. Mai angemeldet – eine Strecke fällt weg.

Knapp vier Monate vor dem 51. Rennsteiglauf ging die 10.000 Meldung beim Veranstalter ein. Der Trend des Wanderns setzt sich fort und ist selbst im Vergleich zur Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr nochmals gestiegen, wie der Verein mitteilt. „Die Vorbereitungen für die Organisatoren laufen auf Hochtouren und die aktuellen Außentemperaturen laden auch die Läufer zu Ihrer Vorbereitung ein“, weiß Jürgen Lange, Präsident des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins, und ergänzt: „Zudem beginnt am 1. Februar die Anmeldung für den Lange-Bahn-Lauf als der Klassiker vor dem Rennsteiglauf, um die Form bereits am 28. April zu testen.“

Neue Strecke mit dem Viertelwandermarathon

Der Rennsteiglauf wird mit Supermarathon, Marathon, Halbmarathon, Wanderung, Nordic Walking und Junior-Cross in traditioneller Form und bewährten Abläufen durchgeführt. Einzig der Mini-Marathon über 4,2 Kilometer in Neuhaus wird nicht mehr stattfinden, da die Teilnehmerzahl sukzessive zurückgegangen ist. Die Organisatoren in Schmiedefeld und Neuhaus haben jedoch entschieden, ein familiäres und nicht leistungsbezogenes Bewegungsangebot mit dem Viertelwandermarathon über rund 11 Kilometer mit Start und Ziel in Neuhaus zu organisieren. „Wir haben uns bewusst entschieden, weiterhin eine Strecke am Traditionsstandort in Neuhaus anzubieten“, betont Christopher Gellert, Gesamtleiter des GutsMuths-Rennsteiglaufs, und unterstreicht: „Neuhaus ist Kult und die neue Strecke wird ein Bestandteil im Rennsteiglauf mit Medaille sowie Aufnahme der Teilnahme in die Traditionsläuferdatenbank sein.“

Unter den 10.226 Anmeldungen (Stand: 30. Januar, 12.30 Uhr) für den 51. Rennsteiglauf am 25. Mai hat aktuell der Halbmarathon mit 4654 die meisten zu verzeichnen. Für den Supermarathon haben 1433 und für den Marathon 1767 Läufer gemeldet.

