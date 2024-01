Erfurt. Hubert Steinmetz, der erste Landestrainer des TFV, ist im Alter von 64 Jahren verstorben.

Hubert Steinmetz ist am vergangenen Dienstag (30. Januar) nach langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 64 Jahren verstorben, wie der Thüringer Fußball-Verband (TFV) am Mittwoch mitteilte. Der Fußballlehrer aus Grüningen, der von 1980 bis 1984 ein Studium an der DHfK in Leipzig als Diplomsportlehrer abgeschlossen hatte, war der erste Landestrainer des TFV nach der Wende.

Mit seiner erfolgreichen Tätigkeit im TFV sowohl als Trainer verschiedener männlicher und weiblicher Auswahlmannschaften als auch in der Qualifizierung wurde der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf ihn aufmerksam. Er wurde deshalb sehr oft zu DFB-Auswahllehrgängen und zu hochrangigen Veranstaltungen wie Europa- und Weltmeisterschaften herangezogen. Hubert Steinmetz trug dazu bei, dass sich Talente wie Sami Khedira, Jérôme Boateng, Toni Kroos oder Sebastian Rudy entwickelten und in der deutschen Nationalmannschaft spielten.

Im Juli 2016 verließ Hubert Steinmetz die Geschäftsstelle des Verbandes, um im Kreissportbund (KSB) Sömmerda Vereinsberater zu werden.

red