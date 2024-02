Gotha. Der Volleyball-Zweitligist aus Gotha gastiert am Samstagabend beim Aufsteiger Grafing.

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den TV Rottenburg am vergangenen Sonnabend müssen die Blue Volleys Gotha an diesem Sonnabend beim Aufsteiger TSV Grafing antreten. Anpfiff ist um 19 Uhr. Um die Favoritenrolle in diesem Spiel müssen die Gothaer Zweitliga-Volleyballer nicht lange herumreden. Wenn der Tabellenzweite beim Neunten antritt, dürfte diese klar sein.

Dennoch ist Vorsicht geboten. Die Blue Volleys müssen sehr fokussiert in die Partie gegen den Wiederaufsteiger gehen. Schon im Hinspiel hatten die Gothaer bei ihrem 3:2-Heimerfolg mehr Mühe als erwartet. Die Grafinger haben in ihren bisherigen Spielen alle Pflichtaufgaben gegen Teams der unteren Tabellenhälfte erfolgreich bestritten. Ein Sieg gegen die Top-Fünf gelang jedoch noch nicht, was zusätzliche Motivation bedeuten sollte. Mit sieben Siegen in 14 Begegnungen hat der TSV bisher eine ausgeglichene Bilanz. Zudem kommt die lange Anreise in die bei München gelegene Kleinstadt für die Gothaer hinzu.

Gegner Grafing verfügt über eine sehr junge Mannschaft

Der TSV Grafing ist eigentlich ein seit Jahren etablierter Verein in der 2. Bundesliga. In der Saison 2021/22 musste man dennoch den Gang in die 3. Liga antreten. Doch schon im Folgejahr gelang der Wiederaufstieg. Das neu formierte Team ist eine im Schnitt noch recht junge Mannschaft mit vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs und einigen Neuzugängen vom letztjährigen Absteiger TSV Mühldorf.

Die Gothaer müssen vor allem auf die guten Außenangreifer, wo besonders der erst 19-jährige Janik Sambale heraussticht, und einen breit angelegten Spielaufbau des TSV achten. Gute Blockarbeit und viel Aufschlagdruck sind hier ein probates Gegenmittel.

Gothas Trainer Jonas Kronseder erwartet „ein schweres Spiel, zumal die intensive Begegnung gegen Rottenburg viele Kräfte gekostet hat. Wir müssen stabil annehmen, um unser Spiel aufziehen zu können. Natürlich streben wir einen Sieg an, auch um unseren Tabellenplatz zu verteidigen.“