Oberhof. In Oberhof gingen am Freitag die Nationalen Winterspiele von Special Olympics zu Ende. 900 Sportler mit geistiger Einschränkung erlebten tolle Wettkämpfe in Thüringen. Mit dem Rückenwind der Spiele sollen künftig mehr behinderte Menschen Sport in Werkstätten und Vereinen treiben. Die Frage des Tages lautet: Kann Thüringen auch Weltspiele ausrichten?

Die Flamme ist erloschen, doch das Feuer brennt weiter. Nach den Weltspielen in Berlin gelang Special Olympics – der Bewegung für Sportler mit geistiger Einschränkung – in Thüringen nahtlos der nächste Erfolg. Mit 900 Teilnehmern, 650 Helfern, 300 Medienbeiträgen und 20 Stunden Liveübertragung waren es die größten Nationalen Winterspiele von Special Olympics.