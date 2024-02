Altenberg. Nur eine Woche nach den Titelkämpfen ist Altenberg Gastgeber eines Weltcups. Thüringer Sportler sind wieder reichlich vertreten.

Nach der Weltmeisterschaft ist vor dem Weltcup: Nachdem das sächsische Altenberg in der vergangenen Woche die Titelkämpfe der Rennrodlerinnen und Rennrodler ausgerichtet hat, steht schon an diesem Samstag und Sonntag ein Weltcup im Erzgebirge an. Mit dabei sind wieder die Doppelweltmeister Julia Taubitz und Max Langenhan.

Beiden liegt der Altenberger Eiskanal sehr gut und sie wollen ihre Gesamtweltcup-Führung ausbauen. Für den Friedrichroda Langenhan sei der Druck diesmal „ein bisschen weg. Aber es geht natürlich auch im Gesamtweltcup weiter. Da gibt es noch sehr viele Punkte zu vergeben.“ Mit einem weiteren Sieg würde er seinen Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller, der zur WM in Altenberg keinen guten Eindruck hinterließ, weiter ausbauen.

Ilmenauerin Eitberger fordert volle Konzentration auch auf Weltcup

Neben Langenhan, der Wahl-Oberhoferin Taubitz, Merle Fräbel (RT Suhl), Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (RRC Zella-Mehlis) und Moritz/Jäger Valentin Steudte (RRC Zela-Mehlis/RT Suhl) ist auch die Ilmenauerin Dajana Eitberger wieder mit Saskia Schirmer (Berchtesgaden) im Doppelsitzer der Frauen am Start. „Die Krux dabei ist, wirklich wach zu bleiben und bis zum letzten Rennen alles zu geben“, fordert die Teamstaffel-Weltmeisterin auch volle Konzentration auf den Weltcup-Alltag.

Nach Altenberg können sich dann die Thüringer Rennrodel-Fans darauf freuen, ihre Stars live zu erleben. Am 10./11. Februar und 17./18. Februar stehen gleich zwei Weltcups in Oberhof an.