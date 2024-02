Oberhof. Während das deutsche Team in Südtirol trainierte, ging die Thüringerin eigene Wege, um bei den Titelkämpfen in Nove Mesto in Topform zu sein.

Rennsteig statt Ridnaun. Vanessa Voigt zog die heimatlichen Gefilde für die Vorbereitung auf die Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto (Tschechien) vor. Während die restliche deutsche Mannschaft in dieser Woche in den Südtiroler Bergen an der Form feilte, spulte die Thüringerin in Oberhof ihr individuelles Programm ab. Sozusagen: Vanessa allein zu Haus.