Hachinohe. Für die beiden Erfurter Tomy Nguyen und Finn Sonnkalb glänzt der Auftakt des dritten Junioren-Weltcups golden.

Erfurts Eisschnelllauf-Junioren sind glänzend in den dritten Weltcup in Hachinohe (Japan) gestartet. Zusammen mit dem Dresdner Lennard Grabe als Startläufer gewannen Tomy Nguyen und Finn Sonnekalb (beide ESC Erfurt) am Samstag unerwartet den Teamsprint. In einer Zeit von 1:23,61 min blieben die drei knapp vor dem kanadischen Trio, das sich in 1:23,86 min mit dem Hauch von drei Hundertsteln Vorsprung Silber vor Kasachstans Team holte.

Der Überraschungssieg verleiht den Junioren Auftrieb vor der WM am nächsten Wochenende an gleicher Stelle und schürt zusätzliche Hoffnungen auf ein erfolgreiches Abschneiden in den Mannschaftswettbewerben. Zuvor ruhten diese vor allem auf dem Team-Pursuit. Den hatten die Erfurter mit Tobias Schlörb (Dresden) beim ersten Saison-Weltcup in Italien gewinnen können. Der Erfolg über die Sprint-Distanz zeigt, dass die Deutschen beim Saisonhöhepunkt auch dort als Team um einen vorderen Platz mitlaufen können.

Und nicht nur sie: Das Juniorinnen-Trio mit Sofie Adeberg, Melissa Schäfer (beide ESC Erfurt) sowie Isabel Kraus (Inzell) kam im Teamsprint auf den sechsten Rang. Adeberg war zuvor auf Platz 16 über 1000 Meter gelaufen. Am Sonntag stehen für die beiden Erfurterinnen die 500 Meter an. Finn Sonnekalb rechnet sich große Chancen über die 1500 Meter aus. Der Fokus liegt auch bei dem Dreifach-Sieger der olympischen Jugendspiele auf der am Freitag in sechs Tagen beginnenden Weltmeisterschaft im Norden Japans.

Eine weitere Medaille hatte Maira Jasch beim dritten Weltcup für die zehnköpfige deutsche Mannschaft erkämpft. Die Langstreckenspezialistin aus Inzell gewann über 3000 Meter Bronze.

seß