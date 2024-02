Nove Mesto. Titelkämpfe in Nove Mesto werden am Mittwoch mit dem Mixedstaffel-Rennen eröffnet. Gastgeber erwarten mehr als 200.000 Zuschauer.

Die strahlende Sonne und der glitzernde Schnee in Ridnaun (Südtirol) hätten ihm zwar sehr gut gefallen. Doch die perfekten Bedingungen beim Vorbereitungslehrgang auf die Biathlon-Weltmeisterschaften seien nicht der Grund, weshalb er noch ein paar Tage verlängert hat, meinte Benedikt Doll in den sozialen Medien augenzwinkernd. „Leider hatte ich die Tage etwas Schnupfen und werde darum erst am Dienstag zur WM anreisen“, kündigte der 33-Jährige an.

Mixedstaffel-Rennen ist die erste von zwölf WM-Entscheidungen

Die restliche deutsche Mannschaft hatte sich am Sonntag auf den Weg ins tschechische Nove Mesto gemacht, wo am Mittwoch der erste Startschuss bei den Titelkämpfen erfolgt. 17.20 Uhr steigt das prestigeträchtige Mixedstaffel-Rennen, das Doll offenkundig auslassen wird. Insgesamt stehen bis Sonntag, 18. Februar, zwölf Entscheidungen auf dem WM-Programm. Die Gastgeber erwarten mehr als 200.000 Zuschauer in der Vysocina-Arena und an der Strecke.

Lesen Sie auch: Warum sich Vanessa Voigt allein auf die Biathlon-WM vorbereitet

„Nove Mesto ist ein toller Ort für den Biathlonsport. Es herrscht immer eine grandiose Stimmung“, meint Sportdirektor Felix Bitterling voller Vorfreude. „Den extremen Lautstärkepegel gilt es, für sich zu nutzen. Darauf muss man sich vorbereiten und im Vorfeld darauf einstellen.“ Die Kleinstadt auf der Böhmisch-Mährischen Höhe sei allerdings auch bekannt für so manche Wetterkapriolen: „Das wird vor allem für unsere Skitechniker eine Herausforderung.“

Sportdirektor Felix Bitterling gibt kein konkretes Medaillenziel aus

Auf ein konkretes Medaillenziel will er sich trotz des guten Saisonverlaufes mit fünf Weltcup-Siegen nicht festlegen. „Wir haben einiges vor – das drückt sich aber nicht darin aus, dass wir x Medaillen gewinnen wollen, sondern wir wollen in jedem Wettkampf vorne mitspielen und angreifen“, sagt Bitterling. „Wenn uns das gelingt, dann werden uns Top-Resultate gelingen.“ Vor allem die Männer haben sich in diesem Winter zu den größten Herausforderern der übermächtigen Norweger aufgeschwungen. Neben Doll (2) standen auch Roman Rees und Philipp Nawrath schon ganz oben auf dem Treppchen. Am Selbstvertrauen sollte es demnach nicht mangeln.