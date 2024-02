Mit Mut und gutem Fußball hat der FC Carl Zeiss beim 1:1 gegen Babelsberg den Negativlauf gebremst. Jenas Torschütze Elias Löder erklärt, wie er die Abwehrspieler beim 1:0 vernaschte.

„Wenn er den nicht reingemacht hätte, dann hätte er sich aber was anhören können“, grinste Ken Gipson und meinte die Szene zur Führung, die den FC Carl Zeiss Jena beim 1:1-Remis gegen den SV Babelsberg am Samstag in die richtige Spur brachte.